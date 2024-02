Previsti divieti nella zona del Pala Dean Martin di Montesilvano per l'arrivo della premier Meloni

Previsti alcuni divieti e modifiche alla viabilità nella zona del Pala Dean Martin a Montesilvano per l'arrivo della premier Giorgia Meloni.

La presidente del consiglio dei ministri parteciperà alla presentazione della “World Skate Games 2024” che si terrà nel Pala Dea Martin alle ore 17:30 di mercoledì 7 febbraio.

Come si legge nel provvedimento, «considerato che, per tale occasione è prevista una alta affluenza di cittadini nel Pala Dean Martin, e che ciò potrebbe comportare situazioni di intenso traffico in zona per tutto il periodo della visita del presidente del consiglio dei ministri si è ritenuto di chiudere al traffico parte del parcheggio interno del Pala Dean Martin allo scopo di riservare delle aree di sosta ai mezzi a seguito della Meloni e delle altre autorità presenti e altri mezzi autorizzati per tutta la durata dell’evento per evidenti motivi di viabilità e sicurezza.

Per queste ragioni è stata predisposta un'ordinanza di viabilità per giuste motivazioni tecniche di viabilità e di sicurezza, con l’apposizione della relativa segnaletica verticale provvisoria. Questo quanto prevede il provvedimento: mercoledì 7 febbraio dalle ore 8 alle ore 24 e comunque fino a ultimazione preventiva dell’evento, istituzione di “divieto di sosta” con rimozione e chiusura al traffico (escluso autorizzati) di parte di area a parcheggio interno Pala Dean Martin (viabilità e prima fila parcheggio grande lato via Moro e viabilità e parcheggio lato via Rossi); istituzione di altra eventuale segnaletica orizzontale e verticale.