Strade chiuse a Montesilvano per il Giro d'Italia, a presidiarle 108 uomini tra polizia locale e volontari

Le strade chiuse a Montesilvano in occasione del passaggio del Giro d'Italia domenica 7 maggio.

Lungo le strade della città infatti passerà la carovana rosa per la seconda tappa del 106esimo Giro d'Italia, la Teramo-San Salvo.

Nello specifico, dalla mezzanotte di domenica 7 maggio è previsto a Montesilvano il divieto di sosta con rimozione e il divieto di transito dalle ore 12 su corso Umberto I, a confine con Città Sant’Angelo fino a via Adige, sull’intera via Adige e su parte di via Aldo Moro fino al confine con Pescara. Per la sicurezza delle strade e per l'incolumità della carovana rosa verranno impiegati 108 uomini, di cui 26 agenti della polizia locale e 82 volontari.