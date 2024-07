Scattano alcuni divieti di balneazione a Montesilvano dopo la pioggia mattutina: i dettagli

Scattano alcune divieti temporanei di balneazione a Montesilvano dovuti alle piogge della mattinata del 22 luglio. Lo ha fatto sapere il sindaco Ottavio De Martinis che ha firmato l'ordinanza valida per i seguenti punti: dalla foce del fiume Saline sul tratto esteso per 100 m a sud; dal punto di sversamento denominato Fosso Vallicella sul tratto esteso per 100 m a nord e 100 m a sud; dal punto di sversamento denominato Fosso Mazzocco, sul tratto esteso per 100 m a nord e 100 m a sud;

"Un provvedimento preso a seguito di una comunicazione trasmessa da parte di Aca, in cui si rende nota l’attivazione degli scarichi di emergenza degli impianti di sollevamento fognari e, di conseguenza, sono in atto sfiori dai sollevamenti nel comune di Montesilvano e nel comune di Pescara. L’ordinanza cesserà con emissione di nuova ordinanza sindacale di revoca della presente, a miglioramento della situazione che ha generato l’emissione del presente provvedimento."