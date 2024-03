Concluso il progetto "Divercities" delle assemblee interculturali a Montesilvano: "Iniziativa costruttiva e ricca di spunti"

Bilancio estremamente positivo per il progetto delle assemblee interculturali "Divercities" del Comune di Montesilvano finanziato dal provramma Cerv della commissione europea. Pochi giorni fa si è svolta la terza e ultima assemblea per il progetto frutto della collaborazione del Comune di Montesilvano, aderente alla Rete Città del Dialogo, unitamente all' Associazione Formula e Movimentazioni ed è volto a stimolare la partecipazione attiva dei giovani con approccio interculturale.

Un pomeriggio di costruttivo confronto in cui i vertici dell’amministrazione comunale - il sindaco Ottavio De Martinis, il presidente dell’azienda speciale Sandra Santavenere e l’assessore allo sport e politiche giovanili, Alessandro Pompei - hanno lavorato viso a viso con i giovani della comunità, divenendo parte attiva nei tavoli di lavoro, dialogando con loro e raccogliendo suggerimenti e spunti per l’avvio di iniziative sul territorio derivate dalle linee tematiche individuate nei precedenti Forum. La particolarità di questo terzo incontro è stata l’attenta e precisa presenza di ospiti esperti provenienti da altre realtà regionali e nazionali, che già hanno affrontato e sviluppato progetti sui temi trattati, contribuendo in tal modo ad arricchire di contenuti la discussione ai tavoli. L'amministrazione comunale ha dichiarato:

"La partecipazione attiva dell’Istituto Tecnico Alessandrini con i suoi studenti, i giovani della Community di Formula e gli studenti dell'Omnicomprensivo di Silvi hanno impreziosito e permesso l’ottima riuscita della prima azione del progetto DiverCities. Un ringraziamento anche ai facilitatori e youth workers delle associazioni Formula e Movimentazioni."