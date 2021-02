A Montesilvano in arrivo più di 2 milioni di euro per il dissesto idrogeologico

Sono più di 2 i milioni di euro in arrivo al Comune di Montesilvano per lavori riguardanti la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico.

Gli interventi sono stati segnalati come priorità dallo stesso ente comunale.

I fondi sono stati previsti con decreto del 23 febbraio del ministero dell'Interno di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze.

Questi gli interventi che verranno realizzati:

palificazione e di difesa del suolo di contrada Trave (450 mila euro);

via Settentrionale investita da una frana (300 mila euro);

via Monteverde (180 mila euro);

via Togliatti, in cui si proseguirà un’opera già iniziata (250 mila euro);

intervento al collettore di via Verrotti, per risolvere l’annoso problema degli allagamenti (950 mila euro).

Tutti i cantieri dovranno iniziare entro otto mesi.

