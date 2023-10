A Montesilvano torna la disinfestazione notturna contro le zanzare: le date

In una nota pubblicata sui suoi canali social, il Comune di Montesilvano avvisa la cittadinanza che il 10 e l'11 ottobre ripartirà la campagna di disinfestazione e derattizzazione. Il servizio è organizzato dall’assessorato alle manutenzioni e ai servizi. A partire dalle ore 22 di martedì 10 e mercoledì 11 verrà effettuato il servizio di disinfestazione adulticida per la lotta alla zanzara sull’intero territorio comunale.

I prodotti utilizzati sono certificati e non sono tossici per l'uomo, ma si raccomanda comunque di tenere chiuse le finestre, non lasciare panni stesi o alimenti su terrazzi e balconi, non sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento, non lasciare animali domestici in aree prossime alla strada, mettere al riparo anche ciotole e abbeveratoi, parcheggiare auto o altri mezzi in modo da non ostacolare le operazioni di disinfestazione ed eseguire un accurato lavaggio degli ortaggi per garantirne la commestibilità, anche se l'operatore avrà comunque la massima cura nell’utilizzo del prodotto durante la fase di aspersione.