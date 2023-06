Interventi di disinfestazione e derattizzazione a Montesilvano per due notti di fila

Riprende a Montesilvano la campagna di disinfestazione-derattizzazione denominata "Per una città in salute" con nuovi interventi previsti martedì 6 e mercoledì 7 giugno.

A organizzare la campagna è l’assessorato Manutenzioni e Servizi, guidato da Deborah Comardi.

Dal Comune raccomandano di: tenere chiuse le finestre, non lasciare su terrazzi e balconi panni stesi o alimenti, non sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento, non lasciare animali domestici in aree prossime alla strada, mettere al riparo anche ciotole e abbeveratoi, parcheggiare autovetture o altri mezzi in modo da non ostacolare le operazioni di disinfestazione, eseguire un accurato lavaggio degli ortaggi per garantirne la commestibilità, pur se l'operatore avrà la massima cura nell’utilizzo del prodotto nella fase di aspersione.

Per qualsiasi ulteriore informazione/delucidazione, si potrà contattare il seguente numero telefonico 08544811 o rivolgersi direttamente al settore Patrimonio, Attività Tecnologiche e Protezione Civile del Comune di Montesilvano.