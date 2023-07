Riprendono le attività notturne di disinfestazione e derattizzazione a Montesilvano: il calendario

Dopo una pausa durata qualche settimana, è ripartito nella serata del 18 luglio il servizio di disinfestazione e derattizzazione del Comune di Montesilvano. Lo ha reso noto l'assessore Deborah Comardi ricordando che i prodotti utilizzati non sono tossici, ma si raccomanda comunque ai cittadini di tenere alcun comportanti per evitare eventuali problemi: tenere chiuse le finestre; non lasciare su terrazzi e balconi panni stesi o alimenti; non sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento ;non lasciare animali domestici in aree prossime alla strada, mettere al riparo anche ciotole e abbeveratoi; parcheggiare autovetture o altri mezzi in modo da non ostacolare le operazioni di disinfestazione; eseguire un accurato lavaggio degli ortaggi per garantirne la commestibilità, pur se l'operatore avrà la massima cura nell’utilizzo del prodotto nella fase di aspersione.

Il territorio comunale di Montesilvano è stato suddiviso in 5 macro aree dove interverrà il personale specializzato: