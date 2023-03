A Montesilvano disco orario con sosta a tempo in viale Europa e in un tratto di via Lazio

Novità in arrivo a Montesilvano sul fronte della sosta in due importanti arterie stradali, viale Europa e via Lazio. Nelle prossime settimane (la data non è stata ancora ufficializzata), entreranno in vigore i parcheggi a tempo, con disco orario. La decisione è stata presa dall'amministrazione comunale, come ci ha confermato l'assessore Lino Ruggero da noi contattato, che in questo modo intende favorire il ricambio degli utenti soprattutto per le attività commerciali presenti in entrambe le strade, e che rischiano di rimanere penalizzati quando i clienti non trovano parcheggio per i veicoli lasciati in sosta senza una scadenza temporale.

In questi giorni è in corso l'installazione della segnaletica orizzontale e dei cartelli per predisporre l'introduzione della sosta con tempo massimo di un ora. In viale Europa, già da tempo era stata decisa l'introduzione di questa misura, ma poi proprio per la mancanza della segnaletica orizzontale di fatto non era scattata. Discorso diverso, invece, per via Lazio. L'arteria stradale, lo ricordiamo, negli ultimi mesi era stata al centro di polemiche e di un acceso dibattito fra i residenti, commercianti e l'amministrazione comunale per la decisione di istituire il senso unico di marcia. Proprio per venire incontro alle esigenze dei commercianti che hanno subito penalizzazioni con l'introduzione della nuova viabilità nella zona, l'amministrazione De Martinis ha deciso di rendere a tempo limitato la sosta solo nel tratto dove si trovano le principali attività commerciali.

"Non scatterà i disco orario per tutta via Lazio: vi è stato un errore nell'installazione della segnaletica da parte della ditta che aveva sollevato preoccupazione e dubbi da parte dei cittadini: la sosta a tempo sarà attivata solo nei parcheggi vicini al tratto con le attività commerciali" ha precisato l'assessore Ruggero.