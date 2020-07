Discarica di rifiuti a Montesilvano, scoperto e multato con 309 euro il responsabile: previsti controlli più serrati

Controlli serrati e multe ai cittadini che abbandoneranno i rifiuti fuori dai cassonetti e lungo le strade di Montesilvano.

Ad annunciare una serrata è l'amministrazione comunale che in sostanza dichiara guerra a coloro che si macchieranno di comportamenti incivili.

La decisione deriva dalla scoperta di una discarica abusiva in via Nilo.

Al termine dei controlli sul materiale abbandonato, la polizia locale, guidata dal comandante Nicolino Casale, su segnalazione di Formula Ambiente-Sapi ha identificato l'autore che è stato multato con una sanzione di 309 euro.

Questo quanto fa sapere il vice sindaco e assessore all'Igiene Urbana, Paolo Cilli: «L’amministrazione comunale dice basta a questi scempi. Agli abbandoni rispondiamo con controlli ancora più rigidi e serrati della polizia locale per scongiurare definitivamente il fenomeno. Si rammenta che sul territorio sono posizionate nove fototrappole per multare i maleducati che compiono simili infrazioni. Qualche giorno fa la polizia locale ha sanzionato diversi cittadini. Ora basta, a questo punto è guerra agli incivili. Stiamo valutando anche la possibilità di inasprire le sanzioni per chi da fuori comune viene a disfarsi dei propri rifiuti in qualunque posto e a qualunque ora».

Dal Comune ricordano come il centro di raccolta comunale in via Inn sia aperto fino al 31 agosto nei seguenti orari: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9:30 12:30, martedì e giovedì dalle 16 alle 19. Resterà chiuso dal 17 al 23 agosto. Per prenotare la consegna dei rifiuti ingombranti è possibile chiamare dai fissi il numero verde 800195315 dal lunedì al venerdì dalle 8:15 alle 12:30 e dal cellulare il numero verde 085.8620460.