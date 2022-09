Nuova discarica di pneumatici sulle sponde del fiume Saline a Montesilvano

Una nuova discarica abusiva di rifiuti, questa volta pneumatici, vicino al fiume Saline a Montesilvano. A lanciare l'allarme i consiglieri comunali del Pd Romina Di Costanzo e Antonio Saccone.

Dopo aver rinvenuto, durante un sopralluogo di venerdì scorso, presso la discarica di Villa Carmine, diversi accumuli di rifiuti abbandonati nelle adiacenze del fiume, i consiglieri Dem hanno segnalano l’illecito smaltimento di rifiuti da parte di ignoti in area Sir Saline agli organi competenti, in maniera da avviare le necessarie procedure finalizzate alla rimozione degli stessi e il ripristino dello stato dei luoghi. Si tratta di ingombranti e soprattutto pneumatici, dunque materiale posto davanti all'ingresso posteriore della discarica accedendo da via Puccini. I rifiuti occupano i bordi della stradina interessata in vari punti, nascosti tra la vegetazione, fino al ponte Anas:

“Purtroppo questo sito continua ad essere terra di nessuno e versa in uno stato di permanente abbandono. Nel 2003 l’area fu con Decreto del ministero dell’Ambiente definita sito di bonifiche nazionale, a causa di inquinamento dei tratti terminali e di numerosi scarichi abusivi e nel 2014 il Sin è stato declassato in Sir(Sito di interesse regionale). Ad oggi però la situazione non è affatto cambiata, anzi proprio nell’intorno della discarica, ad un passo dal fiume, parallelamente al tracciato autostradale, è diventata prassi scaricare illegalmente rifiuti di ogni genere, tanto che l’area è diventata uno sversatoio, una discarica a cielo aperto, che si sviluppa parallelamente all’asse fluviale, già compromesso dai rifiuti sotterrati lungo le sponde del fiume. Abbiamo segnalato l’illecito abbandono alle forze dell’ordine e agli enti preposti, affinché prendano al più presto provvedimenti”.