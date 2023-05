Gli alunni della direzione didattica di Montesilvano puliscono la spiaggia per il progetto del circolo di continuità [FOTO]

Con una vera e propria staffetta, hanno raccolto la plastica della spiaggia di Montesilvano "Mare senza barriere", nell'ambito del progetto del circolo di continuità portato avanti dalla direzione didattica di Montesilvano, assieme alle ultime classi infanzia delle scuole della presentazione di viale Europa . Protagonisti 208 bambini in un percorso che si colloca, come spiega l'assessore comunale Alessandro Pompei, nell'ambito dei progetti per sensibilizzare le nuove generazioni sul tema del rispetto dell'ambiente, in quanto caso marino. Questa iniziativa è nata dal racconto "Nami e Fibi, un mare da salvare" su una sfortunata balena, Fibi che rischia di morire soffocata da un pezzo di plastica gettato in mare. A salvarla estraendo il pezzo di plastica, una bambina di nome Nami.

Accompagnati dalle maestre e dal dirigente scolastico Mauro Scorrano, giovedì 25 maggio si è concluso il progetto di continuità che ha dato vita a una vera e propria staffetta per raccogliere la plastica che inquina il nostro mare. L'assessore ha dichiarato:

Sono orgoglioso di essere qui e come amministrazione siamo fieri di sostenere le attività di sensibilizzazione rivolte ai più piccoli. Le buone pratiche e il rispetto della natura e degli animali rientrano in un progetto educativo che parte proprio da loro che saranno i grandi di domani. È per questo che abbiamo consegnato a ogni bambino l'attestato di custode del mare".