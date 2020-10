Il direttore generale Asl incontra il sindaco di Montesilvano: "Aperto entro febbraio il nuovo distretto sanitario"

Il direttore generale della Asl di Pescara Ciamponi ha incontrato assieme alla direttrice del distretto sanitario di Montesilvano Mazzocca, il sindaco De Martinis per fare il punto sull'apertura della nuova struttura in vai D'Agnese e per parlare dell'ospedale di prossimità. Tutti hanno convenuto che è urgente aprire un nuovo distretto sanitario capace di accogliere tutti gli ambulatori presenti attualmente nella sede in Corso Umberto.

Il sindaco ha preannunciato che i lavori sono ripartiti e che si potrà procedere all'apertura nel mese di febbraio:

"Il finanziamento regionale di 809.000,00 euro servirà per ultimare l’impiantistica del nuovo distretto e per alcuni lavori strutturali agli ultimi piani. In questo momento di emergenza sanitaria è importantissimo avere un distretto sanitario capace di ospitare servizi utili alla cittadinanza”

Ciamponi incontrerà la prossima settimana l'assessore Verì assieme allo stesso De Martinis per discutere anche del progetto di realizzazione dell'ospedale di prossimità.