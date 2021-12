Non solo Aliano, a Montesilvano si dimettono anche gli assessori Di Blasio e Santavenere

Perde pezzi la giunta comunale di Montesilvano guidata dal sindaco Ottavio De Martinis.

Dopo le dimissioni dell'assessore Anthony Aliano, lasciano l'incarico anche Paolo Di Blasio e Sandra Santavenere.

Tutti e tre hanno ufficializzato le loro dimissioni con una mail inviata al primo cittadino.

Le loro deleghe tornano, al momento, sotto la competenza del primo cittadino.

«Ricevo a malincuore le dimissioni degli assessori Anthony Aliano, Paolo Di Blasio e Sandra Santavenere», dice De Martinis, «li ringrazio sentitamente per l’ottimo lavoro svolto e per il tempo che hanno dedicato alla crescita di Montesilvano. Ringrazio, infine, i tre assessori per il senso di responsabilità che con questo gesto hanno dimostrato».