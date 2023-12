Universitari esperti di turismo e progettazione europea creano la digital brand identity di Montesilvano colle

Giovedì 14 dicembre, nell’aula consiliare del Comune di Montesilvano, studenti universitari esperti in promozione turistica e progettazione europea presenteranno all’amministrazione il loro project work di fine corso. Gli studenti sono ospiti della città da oltre quattro mesi, grazie ad un bando finanziato con risorse europee, tramite l’assistenza tecnica della società pescarese "Tentazione Europa", specializzata in progetti finanziati con risorse comunitarie.

Gli allievi, provenienti da Lazio, Veneto, Africa e India, hanno lavorato sulla realizzazione della brand identity, la costruzione di un sito di promozione turistica, la produzione di audioguide con percorsi digitalizzati e ricostruzioni cittadine in 3D, per promuovere le bellezze naturalistiche e culturali di Montesilvano Colle.

L'obiettivo è di sviluppare un marchio territoriale per poter essere più facilmente visibili sui mercati internazionali con un messaggio chiaro e univoco, al fine di costruire l’identità della destinazione turistica dell’area di Montesilvano. Gli studenti del corso hanno lavorato anche sull’identificazione di linee di finanziamento per la promozione turistica del territorio e sviluppato strategie di partenariato internazionale che consentano la collaborazione di operatori del settore in ambito europeo.