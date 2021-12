Dieci milioni di euro al Comune di Montesilvano per il bando "Rigenerazione urbana": le opere che verranno finanziate

Il Comune di Montesilvano ha ottenuto un finanziamento da 10 milioni di euro per il bando "Rigenerazione urbana". Lo ha fatto sapere il sindaco Ottavio De Martinis, con un post su Facebook in cui ha parlato di una straordinaria notizia che cambierà il volto della città e realizzare una serie di opere attese dalla cittadinanza e che l'amministrazione comunale aveva in programma. Saranno utilizzati per riqualificare strade, miglirare la viabilità ed edifici di proprietà dell'ente. Il progetto di adesione al bando ministeriale vede i seguenti capitoli di spesa: ristrutturazione impianto Trisi 750 mila euro; ristrutturazione auditorium 400 mila euro; ristrutturazione ex Fea 400 mila euro; realizzazione del boulevard e rigenerazione spazi in via D'Andrea 1,8 milioni di euro; ristrutturazione del bocciodromo 400 mila euro; riqualificazione di via Vestina 3 milioni di euro; riqualificazione di corso Umberto 1,5 milioni di euro; riqualificazione di viale Europa 1 milione di euro; riqualificazione di piazza Montanelli - Diaz 750 mila euro.

"Un ringraziamento a coloro che hanno operato per concretizzare tutto questo: al mio capo di gabinetto Alberico Ambrosini, ai dirigenti comunali e alla mia città, per la quale nutro un amore immenso tanto da lavorare ininterrottamente per renderla ancora più bella."