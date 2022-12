Di Pasquale replica sul parcheggio al buio in corso Umberto a Montesilvano: "È di un privato, l'illuminazione non è gestita dal Comune"

Dopo la pubblicazione della nostra segnalazione di una residente di Montesilvano relativa all'assenza di illuminazione nel grande parcheggio che si trova in corso Umberto I 25 a Montesilvano, nella zona del Mc Donald's, l'assessore comunale Francesco Di Pasquale, con delega all'illuminazione pubblica, ha voluto fare alcune precisazioni relative a quell'area di sosta spiegando subito che si tratta di un parcheggio di proprietà di un privato, e quindi non gestito dall'ente comunale:

"Quel parcheggio è di proprietà di un privato che ne gestisce completamente anche l'illuminazione. Dunque la riduzione dell'illuminazione nelle ore serali non è ovviamente responsabilità dell'amministrazione comunale, che invece per quanto riguarda l'illuminazione pubblica in tutto il territorio di Montesilvano, garantisce senza alcun problema il servizio indispensabile ai cittadini". La residente, lo ricordiamo, lamentava il fatto che da diverse settimane l'area parcheggio rimane completamente al buio già verso le 21, con potenziali problemi di sicurezza per chi rientra verso la propria vettura anche nelle prime ore serali.