L'assessore Di Giovanni rassicura: "Rispettate tutte le procedure nelle mense scolastiche di Montesilvano"

L'assessore ha fatto sapere che sono stati effettuati e proseguiranno nei prossimi giorni sopralluoghi nelle mense scolastiche per verificare il rispetto delle norme e protocolli previsti per la somministrazione dei pasti ai bambini

Nessuna irregolarità nei protocolli e nelle procedure di somministrazione dei pasti tradizionali e di quelli speciali nelle mense scolastiche di Montesilvano. La rassicurazione arriva dall'assessore Di Giovanni, che ha aggiunto come siano già stati eseguiti dei sopralluoghi dal personale dell'ufficio comunale pubblica istruzione nelle mense delle scuole in via Adda e via Lazio senza accertare alcun problema da parte della ditta Serenissima.

"La ditta incaricata sta svolgendo lo sporzionamento degli alimenti, seguendo le regole e secondo il rispetto delle normative anti Covid e igienico sanitarie. Lo sporzionamento del pranzo si svolge sempre all’interno delle classi, con un operatore incaricato, che porta il carrello con i vassoi tri-porzione sigillati per una maggiore sicurezza alimentare.

Le docenti, così come il personale scolastico, sono state molto collaborative durante l’ispezione. Il pasto viene servito dopo l’igienizzazione quotidiana di ogni classe. Il sopralluogo non ha rilevato nessuna criticità, nemmeno nella somministrazione dei pasti per celiaci e per i bambini con allergie."

Prima della somministrazione il cibo viene misurato con un termometri e sporzionate le dosi indicate dal nutrizionista a seconda dell'età dei bambini. Nei prossimi giorni ci saranno altri controlli prima della chiusura dell'anno scolastico in tutte le altre mense.