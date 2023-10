Di Giampietro (Webstrade) sul progetto di riqualificazione di via Vestina a Montesilvano: "Poca trasparenza e parcheggi azzerati per la nuova pista ciclabile"

Poca trasparenza e problematiche legate alla nuova pista ciclabile che cancellerà i posti auto lungo via Vestina. L'architetto di Webstrade.it Giuseppe Di Giampietro attacca l'amministrazione comunale di Montesilvano in merito al progetto Pnrr della nuova pista ciclabile, già appaltato e a doppio senso su un lato della strada, che non sarebbe mai stato visionabile e che preoccupa i commercianti per le voci sulla presunta scomparsa dei parcheggi:

"I commercianti, giustamente preoccupati per le voci sulla *scomparsa dei parcheggi*, per una via che è l'asse commerciale della zona Vestina, non solo della città, ma di tutta la Vallata del Tavo fino a Penne, con la presenza di ristoranti, gelaterie e locali di divertimento, ma anche studi di avvocati, commercialisti, pratiche auto e ogni genere di servizi urbani per un territorio vasto, avevano chiesto al sindaco di vedere e discutere il progetto.

In realtà non è solo dei commercianti la preoccupazione per i progetti finanziati a Montesilvano dal Pnrrper una decina di milioni di euro, come attuazione di un *Biciplan del 2019* che prevedeva una serie di piste ciclabili per la città. Inopinabili, fatte solo di segnaletica stradale, sensi unici su strade di grande traffico, piste ciclabili a doppio senso, a scapito di parcheggi e circolazione dei veicoli, nessun verde nè arredo, nè interventi di sicurezza stradale.

Quel piano non ha alcun valore, in quanto non è mai stato approvato dal consiglio comunale, nè è stato discusso, osservato da cittadini e portatori di interesse e controdedotto, come prevede la legge sugli enti locali, per le competenze nell'approvazione di piani e atti di indirizzo. Ma quel *falso-piano* è servito per far ottenere al comune di Montesilvano una decina di milioni per realizzare le piste ciclabili con i fondi Pnrr"

Di Giampietro ricorda poi che il Comune di Montesilvano non ha da oltre 30 anni un piano del traffico obbligatorio per legge per un comune delle sue dimensioni:

"Nè è inserito in un *Pums, piano urbano per la mobilità sostenibile*, previsto dall'Europa per le associazioni di comuni con più di 100mila abitanti. Pescara ne ha uno suo. Ma si ferma a Santa Filomena, ai confini con Montesilvano. Anche se da quella parte transitano 75 mila veicoli al giorno sulla fascia costiera, che non si fermano certo ai confini comunali. E l'asse strada Parco sulla ex ferroviaaAdriatica, per pedoni, ciclisti e trasporto pubbilco, rimane un'araba fenice. Così come il raccordo tra tangenziale di Pescara e autostrada A14. In attesa di *Nuova Pescara*, chiesta da un referendum del 2014, ma rinviata al "dopo di noi", al 2027.

"Ma il progetto di ciclabile sulla via Vestina cambierà il volto e il modo di usare la città. Per tutti, non solo per i commercianti. E ci sono forti dubbi che, quella scelta per il finanziamento, sia l'opera migliore possibile. Intanto, in nome dei principi di *trasparenza e partecipazione dei cittadini*, richiesta anche per i progetti Pnrr, si cominci a pubblicare i progetti e ad ascoltare le propaoste di tutti i cittadini e dei portatori di interesse, cercando soluzioni migliorative, meno impattanti e più qualificate per l'intono urbano, di quella pista ciclabile.

Si cominci a risolvere *problemi gravissimi per la via Vestina* quali la mancanza di marciapiedi, fermate bus, attraversamenti e sistemazioni di sicurezza di fronte ai più affollati pubblici esercizi sulla via, oltre al verde e illuminazione pubblica, con interventi di moderazione del traffico, sicurezza stradale, arredo urbano. Ci sono delle priorità su una strada commerciale da oltre 20mila veicoli al giorno, come la via Vestina."

Per l'architetto, invece, andrebbe recuperata la proposta del recupero del tracciato della ferrovia Pescara - Penne, che passava dietro la cortina di case della Vestina, o la lungofiume Saline e la pedecollinare di via Chiarini:

"Ma forse, oltre ai piani, mancano le idee, e la voglia di starle a sentire raccontate dagli altri. Anche se i soldi impiegati (ed il futuro) sono dei cittadini e delle generazioni future."