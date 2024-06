Di Costanzo (Pd) "beffata" dal riconteggio delle elezioni comunali: fuori dal consiglio per un solo voto

La consigliera comunale uscente e capolista alle ultime elezioni comunali di Montesilvano Romina Di Costanzo, del Partito Democratico, non è stata eletta nel nuovo consiglio per un solo voto. È quanto emerso dal riconteggio dei voti della tornata elettorale dello scorso 8 e 9 giugno. La sua collega di lista Carmela Carnevale, infatti, dopo il nuovo conteggio che diventa quindi definitivo, risulta avere una preferenza in più. La Di Costanzo con un post su Facebook ha commentato l'accaduto:

"Grazie di cuore a tutti voi per il sostegno dimostrato in questa campagna elettorale. La democrazia è il rispetto delle regole ed in nome di essa ho accettato con serenità l'esito delle verifiche dei verbali da parte della commissione elettorale centrale dal quale è emerso un solo voto di scarto che decreta il mio non rientro da consigliere comunale tra i banchi di opposizione. Queste sono le regole democratiche, e come tali, le rispetto con deferenza e integrità. Auguro buon lavoro a tutto il consiglio vomunale e alla nuova squadra, con la speranza che possa continuare il nostro operato con lo stesso impegno e rispetto verso la comunità che rappresentiamo.

Il mio rimpianto non risiede tanto nel non poter proseguire il mio percorso personale, quanto piuttosto nella consapevolezza di non poter più servire coloro che hanno creduto in me, condividendo e sostenendo le mie battaglie. Tuttavia, il vostro sostegno resterà per me una fonte inesauribile di ispirazione e motivazione. Spero vivamente che le idee e i valori per i quali ho combattuto continueranno a vivere e a prosperare, indipendentemente dalle singole persone che le porteranno avanti. “Gli uomini passano, le idee restano e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini!” (G. Falcone) E come i papaveri che al vento ondeggiano e non si piegano, come sempre io esisto e resisto"