Di Costanzo (Pd) dopo la bocciatura della mozione sul censimento arboreo a Montesilvano: "Un'altra brutta pagina per la città"

Una brutta pagina per Montesilvano quella scritta in consiglio comunale con la bocciatura della mozione per l'obbligo di censimento arboreo. A dirlo Romina Di Costanzo, consigliera comunale del Pd che aveva presentato la mozione riguardante l'obbligo da parte dell'amministrazione comunale di adeguarsi alla normativa riguardante i comuni con più di 15 mila abitanti, partendo come scritto nella mozione dagli alberi monumentali con relativa campagna di informazione per i cittadini:

Un intervento che era già stato riconosciuto trasversalmente e in maniera bipartisan come necessario anche in sede di revisione durante la commissione preposta del “Regolamento del verde pubblico” perché, nel riconoscere la necessità di avviare una progettazione, manutenzione e gestione delle alberature cittadine, che tenesse conto di un censimento delle specie arboree, avrebbe avviato un censimento dei propri alberi monumentali attraverso il coordinamento della Regione e del corpo forestale dello Stato.

"Un’occasione per monitorare anche lo stato di salute delle specie arboree presenti sul territorio mettendo in campo interventi di cura, alternativi all’abbattimento, prima che si verifichino cadute accidentali o sradicamenti improvvisi che comportino rischi, oltre che costi sociali e ambientali alla collettività. Invece, nel corso del dibattito, dimostrando eccessiva permalosità il primo cittadino ha dato sfogo a un surriscaldamento percettivo e, piuttosto che entrare nel merito degli impegni della mozione, ha preferito prescindere dai contenuti abbandonandosi in un deludente braccio di ferro di mera antitesi tra maggioranza e opposizione, opposizione che a suo dire pecca nel proporre mozioni non concertate preventivamente con la maggioranza.

Ho replicato puntualmente alle perplessità e alle domande dei colleghi consiglieri, ma ormai la loro fallacia argomentativa, manchevole della cogenza del ragionamento o della correttezza delle premesse, pur di risultare

efficace e poter far presa sul pubblico, ha preferito deviare l’argomento parlando di altre necessità: la pianta che si è spaccata in zona cimitero, la duna artificiale sul lungomare, la caduta di due alberi durante i lavori di rimozione di 114 di essi in area ex Fea."

La Di Costanzo ha spiegato che è stata fatta una perizia obbligatoria per legge senza una controperizia alla visual tree con ulteriori esami strumentali:

"Riguardo l’albero caduto pochi giorni fa in area cimitero mi è stato detto che “a vista d’occhio” stava bene, avvalorando la mia tesi che la valutazione visiva non è sufficiente a decretare la tenuta di stabilità di un albero. Dulcis in fundo hanno vantato la bellissima duna sull’area dell’ex Jbp (come se noi fossimo mai stati contrari all’installazione di una barriera naturale cosa che invece abbiamo più volte proposto).

Ora sulle dune, non voglio entrare nel merito delle specie impiantate alcune delle quali non autoctone e particolarmente invasive: penso ad esempio al Carpobrotus, che nel colonizzare gli ambienti psammofili rappresenta

una grave minaccia per gli habitat e le comunità di piante autoctone. Non pretendo certo di arrivare a smuovere tali sensibilità ambientali (d'altronde ricordo che un sagace amministratore, quando parlavo di impiantare essenze marine indigene, pur di scongiurarle, proponeva tra le alternative più fantasiose anche le barriere in plexigrass, commentando che lui “con le essenze si sarebbe preparato l’insalata”)."

Per l'ennesima volta, ha concluso la consigliera, si è assistito ad un triste esempio di mancanza di confronto democratico offuscato dalla suscettibilità e da una mancanza di volontà nel valutare seriamente le diverse prospettive.