Detenzione e spaccio di stupefacenti, minore arrestato nel Pescarese

I carabinieri della stazione di Collecorvino hanno arrestato, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, un giovane di 17 anni, pedinato l'altra sera e colto in fallo mentre si trovava in piazza Martiri Angolani, a Loreto Aprutino. Il minore aveva con sé 50 grammi di hashish e 1 grammo di marijuana, avvolti nel cellophane.

Alla vista degli uomini in divisa, ha tentato di disfarsi del materiale compromettente ma alla fine si è dovuto arrendere all'evidenza dei fatti. In seguito la perquisizione domiciliare ha portato alla luce un mazzo di banconote di piccolo taglio, provento dello spaccio, per complessivi 300 euro. L'udienza di convalida dell'arresto si è tenuta questa mattina. La misura imposta è quella dei domiciliari.