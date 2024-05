Sfida De Martinis-D'Addazio per le comunali a Montesilvano: 198 candidati, ecco quelli del centrosinistra

A Montesilvano, alle elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno prossimi, sarà sfida a due: da un lato il sindaco uscente, Ottavio De Martinis, candidato per la coalizione di centrodestra, dall'altro l'imprenditore Fabrizio D'Addazio, per centrosinistra e Movimento 5 Stelle.

Così come in tutti i comuni dove si voterà per il rinnovo di giunta e consiglio comunale, anche a Montesilvano le liste sono state depositate. Ufficiale lo scontro a due tra il sindaco uscente Ottavio De Martinis sostenuto alla fine da tutto il centrodestra nonostante un iniziale netto “no” della Lega, ma non dall'Udc che, riporta l'agenzia Ansa, non avrebbe fatto in tempo a depositare la sua lista, e il candidato del centrosinistra Fabrizio D'Addazio.

Complessivamente i candidati consiglieri sono 169 (96 per il centrodestra e 73 per il centrosinistra). Tutti noti i nomi di chi correrà a sostegno di D'Addazio che ha ufficialmente presentato la sua squdra di cui fanno parte la civica Fabrizio D'Addazio sindaco, Pd, M5s e Alleanza Verdi e Sinistra. Di seguito l'elenco dei candidati per ogni lista del centrosinistra.

Lista Fabrizio D'Addazio sindaco : Agostinone Sergio detto “Ago”, Angelozzi Paolo, Baranovska Roksana, Castellano Giorgia, Ciammaricone Iulia, Costantini Angelo Pio, Di Marcantonio Francesca, Diodoro Gabriele, Di Paolo Massimo, Falconetti Alessandro, Giuliani Francesca, Mugione Azurra, Orsini Valeria, Pellegrini Pietrino, Procacci Luca, Tarantella Maria, Taricco Daniela, Valletta Alessandro.

Movimento 5 Stelle: Aceto Antonella, Bucci Giovanni, Calvi Patrizia, Colaci Anna, D’agostino Antonio, D’Alò Paride, D’Angelo Pierluigi, De Bernardinis Federica, De Ritis Giorgio, Di Filippo Olimpia, D’Ilario Alberto, Meletti Enzo, Scarcella Adria Gloriana, Straccini Gabriele, Vannozzi Gianluca, Verrocchio Luca

Lista Verdi-Sinistra italiana: Ciampoli Marco, Ciarrocchi Giovanna, Covitti Valentina, D’Alonzo Matteo, Di Ciano Enrico, Di Giampietro Giuseppe Rocco detto “Giuseppe”, Di Nunzio Armando, Di Tillio Pablo Jose Gabrielle, Ettorre Roberto, Mancinelli Emanuele, Micati Isabella, Mistichelli Giulia, Paratore Patrizia, Piselli Simone, Sciullo Elda, Spinelli Anna Maria Carmela, Tarquini Alessandro

Partito democratico: Carlucci Patrizia, Carnevale Carmela, Centorame Stefania, Cinapri Ingemar, Cutilli Fiorangelo, Danese Daniele, De Leonardis Fabiano, Di Costanzo Romina, Di Marco Cinzia, Di Memmo Eugenia, Forestieri Candeloro detto “Lori”, Gabriele Pietroì, Girosante Stefano, Maiale Nicolaì, Mastrogiacomo Alessia, Natale Manuela, Olivieri Anna, Saccone Antonio, Terrenzi Fabio, Trovarelli Luciano, Vecchioni Michele, Verrigni Walter detto “Walter”