Trovato con 4 chili di droga, nei guai un uomo di Montesilvano incensurato [FOTO-VIDEO]

I finanzieri del Comando provinciale di Pescara hanno sottoposto a sequestro 4 chili di droga, marijuana in particolare, che avrebbe fruttato oltre 20mila euro sul mercato.

L’attività info-investigativa della sezione mobile del nucleo di polizia economico-finanziaria del capoluogo adriatico, condotta nell’ambito del piano d’azione “Drug Market” contro il traffico di sostanze stupefacenti, ha stretto il cerchio attorno a uno spacciatore di 40 anni di Montesilvano.

La perquisizione nell’abitazione dello spacciatore avrebbe fatto scoprire anche migliaia di euro in contanti, frutto dell’attività di smercio dello stupefacente, insieme a un kit di conservazione e di confezionamento della droga, sottoposti a sequestro.

Il pusher, incensurato, è stato denunciato alla locale autorità giudiziaria, per il reato di traffico di sostanze stupefacenti. Le attività eseguite nel piano d’azione “Drug Market” avrebbero consentito anche di scoprire un’arma da fuoco, ben occultata, che è stata messa in sicurezza e sottoposta a sequestro.

«Gli interventi appena portati a termine dalle Fiamme Gialle pescaresi sono il risultato del costante presidio economico del territorio assicurato dalle pattuglie attive su strada per la lotta alle attività criminali, tra cui il traffico di sostanze stupefacenti», evidenzia il comandante provinciale della guardia di finanza, colonnello t.ST Antonio Caputo, il quale osserva che «le indagini proseguono al fine di ricostruire e disarticolare la filiera criminale della droga, in modo da stroncare i flussi e le fonti di approvvigionamento, locali e non, delle sostanze stupefacenti immesse in commercio a discapito della salute e della sicurezza pubblica».