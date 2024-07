In sella a una bici con la droga a Montesilvano, alla vista della polizia uno scappa: fermato l'altro

Un uomo di 36 anni è stato denunciato in stato di libertà a Montesilvano dalla polizia per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nel pomeriggio di domenica 14 luglio gli agenti della squadra volante hanno fermato, in una traversa di corso Umberto I, in sella a una bici, due giovani, apparsi fin da subito agitati.

Uno di loro, all’improvviso, avrebbe gettato a terra il marsupio dentro il quale stava cercando il documento da esibire per la sua identificazione, dandosi alla fuga.

L’altro, a quel punto, è stato immediatamente bloccato per evitare che scappasse anche lui. I poliziotti hanno quindi effettuato una perquisizione personale che avrebbe consentito di rinvenire, nascosti tra gli indumenti intimi, numerose banconote di piccolo taglio per un totale di 465 euro. All’interno del marsupio abbandonato, oltre ai documenti del giovane fuggito, sarebbero stati trovati due pezzi di hashish del peso complessivo di oltre 40 grammi.

Accompagnato negli uffici per l’identificazione, dopo le incombenze di rito, il giovane fermato è stato denunciato in stato di libertà per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.