Ruba il portafoglio di un cliente sul lungomare di Montesilvano: denunciata una transessuale

I carabinieri del Norm di Montesilvano sono intervenuti la notte scorsa dopo essere stati chiamati da un 35enne della valle peligna per il furto del suo portafoglio da parte di tre transessuali. Erano circa le 2 quando i militari hanno ascoltato l'uomo riferendo che una delle tre gli aveva sfilato il portamonete contenente 200 euro in contanti.

Le immediate indagini condotte dalla pattuglia tempestivamente intervenuta permettevano di recuperare la somma asportata che era stata occultata all'interno di una lattina vuota di birra e rinvenuta nella immediate vicinanze dell'incontro tra la vittima e le tre transgender. A quel punto, per la responsabile del furto è scattata la denuncia.