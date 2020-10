Sorpreso a piedi con arnesi da scasso, giovane denunciato a Montesilvano

Un giovane è stato sorpreso, mentre camminava in corso Umberto I a Montesilvano, con diversi arnesi da scasso dai carabinieri.

Il ragazzo, N.Y. di 31 anni, aveva con sé un piede di porco, un martello, una pinza e una chiave a brugola.

Sottoposto a controllo, i militari dell'Arma dell'aliquota radiomobile hanno così denunciato in stato di libertà il 31enne senza fissa dimora.

Il giovane, oltreché per "possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli", è stato denunciato anche per l' inosservanza del foglio di via obbligatorio dal comune di Montesilvano.