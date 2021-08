Montesilvano, si masturba in auto davanti ad una piscina frequentata da bambini: denunciato

Un 65enne di Pescara è stato denunciato dai carabinieri di Montesilvano in quanto sorpreso a masturbarsi all'interno della sua auto in pieno pomeriggio ed in pubblica via. In particolare, l'uomo si trovava nella vettura con la portiera aperta, davanti ad una piscina - palestra frequentata da bambini in via Cavallotti, nell'ex complesso Monti.

I militari dopo l'accertamento in flagranza di reato, lo hanno accompagnato in caserma dove è stato denunciato in stato di liberà. L'automobile, priva di copertura assicurativa, è stata sequestrata ai fini della confisca in quanto già sottoposta a sequestro. L'uomo ha a carico una condanna per analogo reato.