VIDEO | Delfino avvistato dalla spiaggia a Montesilvano

Un delfino è stato avvistato direttamente dalla spiaggia nel territorio di Montesilvano, a circa cinquanta metri di distanza da uno degli hotel presenti nella zona, durante la mattinata di mercoledì 23 agosto.

In un breve video realizzato dalla nostra lettrice Valeriia Vakhrusheva si vede chiaramente il mammifero verterbrato che appare per pochi secondi fuoriuscendo dall'acqua mentre nuota velocemente in un tratto di mare Adriatico situato dietro agli scogli.

Un vero e proprio spettacolo della natura che più volte, in questi ultimi anni, si è ripetuto lungo il litorale compreso tra Pescara e Montesilvano. Oggi, a sorpresa, si è aggiunto un ulteriore "capitolo" a questa bellissima storia, regalando forti emozioni agli involontari spettatori.