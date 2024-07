A Montesilvano il sindaco De Martinis assegna le deleghe agli assessori

Assegnate dal sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis le deleghe ai sette assessori della giunta bis nominati lo scorso 8 luglio. Il primo cittadino ha formulato gli auguri di buon lavoro a tutta la squadra di giunta, esprimendo soddisfazione per l’avvio del secondo mandato amministrativo. Restano al sindaco tutte le materie non espressamente delegate. Nell’attribuzione delle deleghe alla giunta, oltre all’elemento continuità, che De Martinis ha sottolineato più volte nei giorni scorsi, c’è stata la condivisione con le forze politiche e civiche e che hanno messo in primo piano l’interesse della città. Il sindaco:

“L’impegno preso con la città di Montesilvano prosegue con determinazione e rinnovato spirito di squadra, la giunta comunale è già operativa e pronta a portare avanti l’opera iniziata per la riqualificazione del territorio. Auguro buon lavoro ai nuovi assessori e a coloro che siedono per la seconda volta in giunta. Proseguiamo nel segno della continuità, ringraziando anche coloro che hanno accettato l’invito con senso di responsabilità e spirito di servizio. Lavoreremo per migliorare giorno dopo giorno la città, ultimando i cantieri già avviati e iniziando le nuove opere progettate. Continueremo con lo stesso gioco di squadra che fino a oggi ha prodotto ottimi risultati”. I volti nuovi della giunta De Martinis sono Corinna Sandias e Alice Amicone, quest’ultima consigliera comunale dal 2019 al 2024. Gli assessori Paolo Cilli, vicesindaco, Francesco Di Pasquale, il più votato l’8 e 9 giugno, Lino Ruggero e Valentina Di Felice, avevano già governato nel primo mandato.

Le deleghe: assessore/vicesindaco Paolo Cilli:, pubblica istruzione, attuazione del programma, personale, asili nido, politiche comunitarie; Francesco Di Pasquale assessore manutenzione e servizi, verde pubblico, ambiente, protezione civile; Lino Ruggero assessore: lavori pubblici, viabilità e polizia locale, mobilità sostenibile, sviluppo economico, spazio pubblico e bene comune, demanio; Valentina Di Felice: assessore bilancio e finanze, tributi, contenzioso, patrimoni e valorizzazione dei beni comunali, società partecipate; Corinna Sandias assessore turismo, manifestazioni ed eventi, politiche sociali e famiglia, associazionismo, politiche di cooperazione internazionale e integrazione, cultura, identità e territorio, politiche della terza età, politiche energetiche; Alessandro Pompei assessore sport e eventi sportivi, politiche ed eventi giovanili, impiantistica sportiva, servizi e politiche cimiterial, informatizzazione, igiene urbana, pubblica illuminazione; Alice Amicone assessore commercio e Suap, pari opportunità, sanità, servizi anagrafici e toponomastica, edilizia scolastica.