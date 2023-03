Tolleranza zero per il degrado nel Tortuga: il sindaco De Martinis firma l'ordinanza di bonifica entro 15 giorni

Stop al degrado e ai potenziali pericoli costituiti dall'abbandono dell'area del Tortuga, sul lungomare di Montesilvano al confine con Pescara. Il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis, dopo le polemiche da tempo circolano sullo stato in cui si trova l'area del locale che lo ricordiam è andato a fuoco nel 2021, ha firmato un'ordinanza che impone entro 15 giorni alla proprietà di risolvere le problematiche che possono provocare potenzialmente pericolo per la cittadinanza, anche alla viglia della stagione balneare.

Il 6 marzo scorso, il primo cittadino di Montesilvano ha ricevuto una relazione dei vigili del fuoco che ha fatto emergere le varie criticità che riguardano sia la struttura stessa del Tortuga (che negli anni ha avuto diverse destinazioni d'uso, da ristorante a discoteca fino a night club) e la parte esterna, attigua alla spiaggia. Chiunque passeggi sulla battigia o anche sul marciapiede del lungomare fra Montesilvano e Pescara, può ancora notare i resti dell'immobile in condizioni di precarietà dopo i danni causati dalle fiamme, e il degrado che in due anni (l'incendio avvenne nell'aprile 2021) si è accumulato anche all'esterno.

I vigili del fuoco, fra l'altro come si legge nell'ordinanza, avevano domato un altro principio d'incendio in questi giorni. Nell'ordinanza si spiega che a seguito della situazione di degrado e potenziale pericolo che si è creata nell'area, si ordina all'attuale società proprietaria del Tortuga, al quale è stato restituito il pieno possesso dopo il sequestro scattato da parte della procura per l'incendio, di eseguire tutti i lavori e le operazioni necessarie per ripristinare condizioni di sicurezza ovvero valutazioni strutturali dell'intero stabile e interventi successivi per eliminare le potenziali cause di pericolo evidenziate dalla relazione stessa dei vigili del fuoco. Sarà poi la polizia municipale a vigilare sul rispetto dell'ordinanza con la possibilità, nel caso non vengano rispettati tempi e modalità degli interventi, di dichiarare l'intero stabile inagibile.