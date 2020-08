Degrado e rifiuti abbandonati lungo la strada in via L'Aquila a Montesilvano [FOTO]

Nuova segnalazione di rifiuti abbandonati in strada a Montesilvano. Un cittadino, infatti, nel gruppo Facebook "Montesilvano" ha postato alcune foto che mostrano cumuli di sacchi di spazzatura ed altri rifiuti ammassati vicino ai cassonetti nella giornata di ieri domenica 24 agosto.

Altri cittadini hanno poi segnalato, commentando il post, situazioni simili anche nella vicina via Chieti ed in altre strade della città, attaccando coloro che non utilizzano il servizio gratuito messo a disposizione dal Comune per il ritiro dei rifiuti ingombranti.