Il consigliere Forconi sul degrado in via Lazio: "Situazione insostenibile. Sgomberare? Si può fare"

Anche Marco Forconi, consigliere comunale delegato alla Sicurezza, commenta la condizione di disagio vissuta dai residenti di via Lazio a Montesilvano la situazione di degrado nel palazzo di proprietà del Comune di Pescara.

«La situazione di degrado in via Lazio 61 è diventata assolutamente insostenibile, sia per chi vi abita sia per i residenti della zona intorno al palazzone», scrive Forconi.

Che poi prosegue: «Le interlocuzioni fra il sindaco del Comune di Pescara (proprietaria dello stabile) e del suo omologo a Montesilvano sono costanti, anche tramite tavoli prefettizi. Tuttavia, con grande rispetto per il lavoro di entrambi i sindaci, è arrivato il momento di passare dalle parole ai fatti, anche con il contributo della Regione Abruzzo. Sgomberare? Si può fare!».