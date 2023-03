De Martinis in versione allenatore e giocatore di calcio vince con la Wlt il campionato over 40 Uisp

Grande soddisfazione sportiva per il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis. Il primo cittadino, infatti, con un post sui social, ha comunicato la vittoria del campionato over 40 Uisp con la squadra Wlt dove aveva il doppio ruolo di allenatore e giocatore. La squadra ha conquistato la vittoria con 6 giornate di anticipo come spiega De Martinis, da sempre grande appassionato di sport e di calcio dove aveva avuto trascorsi proprio da giocatore e da allenatore:

"Lo sport rappresenta da sempre una delle mie grandi passioni. In modo particolare il calcio, prima da giocatore, poi da allenatore, ha accompagnato gran parte della mia vita e scandito momenti belli e importanti della mia esistenza. La politica mi ha dato e continua a darmi tante soddisfazioni ma mi ha costretto ad accantonare questa grande passione in nome di un dovere più grande. I tanti impegni istituzionali non mi hanno più consentito di allenare e negli anni ho spesso sentito nostalgia e mancanza di uno spogliatoio, della formazione da schierare, del pensiero rivolto alla partita della settimana, della gioia per un goal o per una vittoria.

Ma ecco la scorsa estate l'opportunità di rivivere tutte queste emozioni. Un presidente, quattro amici seduti attorno a un tavolo, un'idea! Iscriviamo una nuova squadra al campionato over 40 Uisp, Ottavio sará giocatore ma soprattutto si occuperà di formare e allenare la Wlt questo il nome della squadra voluto dal presidente. Questo quello che è successo.....la squadra ha vinto il campionato con 6 giornate di anticipo e numeri da record. 83 goal fatti e 18 subiti, 17 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Sono davvero felice dei risultati raggiunti ma soprattutto aver creato un gruppo di amici, capaci di divertire e divertirsi, dentro e fuori dal campo non ha prezzo. Immensamente orgoglioso ringrazio ognuno di voi per ciò che abbiamo fatto in campo ma soprattutto per avermi fatto riassaporare in veste di allenatore le emozioni di un tempo. "