De Martinis sull'inaugurazione del sentiero escursionistico: "Montesilvano non è solo una città di mare"

Anche il sindaco Ottavio De Martinis, ha voluto commentare l'importante appuntamento previsto per domenica 21 maggio, quando verrà inaugurato un percorso collinare escursionistico, il secondo sentiero della costa abruzzese dopo quello di Torino di Sangro:

"La mattina di domenica 21 Maggio per Montesilvano sarà una grande giornata di festa: dopo anni di lavoro, la nostra città inaugurerà un suo percorso collinare incluso nella Rete escursionistica dei sentieri italiani, ufficialmente segnato con i colori Bianco e Rosso del Club alpino italiano. Si tratta del secondo sentiero escursionistico della costa abruzzese dopo quello di Torino di Sangro, un percorso che finalmente valorizza il grande patrimonio paesaggistico e naturalistico del nostro territorio, con panorami sterminati che spaziano dalle montagne più alte dell’Appennino al mare e dotato di una grande biodiversità: fioriture spontanee d’orchidee, boschetti di querce secolari con profumi e colori della macchia e delle pinete mediterranee. In maniera sempre troppo riduttiva si parla di Montesilvano come di un’area densamente urbanizzata, ma in realtà il suo territorio è molto di più: se a est la città è abbracciata dall’Adriatico, dalla parte ovest basta alzare gli occhi verso l’alto per scoprire colline completamente coperte di verde, ricche di specie vegetali particolarmente preziose. "

De Martinis ha aggiunto che l'intera amministrazione e la città sono soddisfatte del risultato raggiunto dopo che nell'agosto 2021 si pensò a questa possibilità:

"Abbiamo dato inizio a un necessario percorso propedeutico che ci ha visti impegnati in prima persona a rimuovere spazzatura di ogni genere e tipo, barbaramente riversata lungo il tratto collinare da persone che posso solo definire incivili. L’iter che ci ha consentito di restituire alla città questa bellissima passeggiata è poi proseguito grazie alla collaborazione con la sezione Club alpino italiano e la Pro loco Ville Montesilvanesi che ringrazio sentitamente. Vi aspetto domenica 21 maggio dalle 9.30 alle 13.30 per inaugurare e percorrere insieme questo bellissimo sentiero escursionistico costiero, battezzato “Anello di Fonte Avellana”