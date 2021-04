Il sindaco De Martinis incontra l'onorevole Zennaro della Lega per parlare di riaperture e disabilità

Incontro istituzionale questa mattina 15 aprile a Montesilvano fra il sindaco De Martinis e il deputato leghista Zennaro, con il quale il primo cittadino ha dialogato su svariati temi, fra cui le riaperture delle attività come bar e ristoranti dopo il lungo stop imposto dalla pandemia, e il tema della disabilità che l'amministrazione comunale sta portando avanti con impegno, come nel caso del Peba e delle spiagge accessibili. De Martinis ha parlato di grande disponibilità mostrata dal parlamentare:

Ho illustrato la poderosa campagna di vaccinazione, che stiamo portando avanti nel Pala Dean Martin, dal 5 marzo scorso e abbiamo parlato della riapertura dei negozi e in particolare delle attività commerciali legate al turismo, come bar e ristoranti. Siamo stati entrambi concordi nell’affermare che in questo momento è fondamentale la riapertura dei negozi, in particolare dei bar e dei ristoranti per la ripresa economica delle varie attività. L’onorevole Zennato è rimasto colpito dalle politiche della disabilità che stiamo attuando sul territorio, tanto che riferirà alcune nostre iniziative al ministro Erika Stefani come esempi di buon governo

Zennaro ha dichiarato di aver offerto la piena collaborazione a De Martinis, con i problemi della ripresa economica che riguardano territori in crescita come Montesilvano, e per questo il primo cittadino avrà il massimo sostegno istituzionale e tecnico in parlamento e in Abruzzo.