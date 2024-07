De Martinis nomina a Montesilvano i nuovi assessori e il vicesindaco: i nomi della giunta bis

Il sindaco di Montesilvano ha sciolto le riserve ed ha firmato le delibere relative alle nomine dei nuovi assessori comunali e del vicesindaco della giunta che guiderà per il secondo mandato ottenuto dopo la vittoria alle elezioni comunali.

Confermato assessore e anche vicesindaco Paolo Cilli di Forza Italia. Sempre per Forza Italia, arriva anche la nomina di Alice Amicone e la conferma di Alessandro Pompei. Confermati alla carica di assessore anche Francesco Di Pasquale e Lino Ruggero di Fratelli d'Italia oltre a Valentina Di Felice, anche lei del partito di Giorgia Meloni. Entra in giunta Corinna Sandias di Montesilvano Sceglie.

De Martinis, come d'altronde aveva anticipato all'indomani della vittoria elettorale, ha scelto la strada della continuità confermando gran parte dell'esecutivo comunale del primo mandato. Nessun assessore per ora è stato assegnato alla Lega, il partito nel quale il sindaco è ancora tesserato ma che durante la campagna elettorale inizialmente presentò un proprio candidato sindaco (Anthony Aliano) per poi convergere invece verso il nome del primo cittadino.