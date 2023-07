De Martinis sull'evento "Mare e montagne senza barriere": "Grande emozione nel regalare una giornata fantastica alle persone disabili" [FOTO]

Grande emozione e grande successo per l'iniziativa "Mare e montagne senza barriere" che si è tenuta domenica 16 luglio nella spiaggia accessibile di Montesilvano. Presente anche il sindaco Ottavio De Martinis per l'evento di sensibilizzazione per il superamento delle barriere per le persone disabili anche in vacanza, sia nei luoghi di mare che di montagna unendo "Mare senza barriere" a "Montagne senza barriere" voluto dall'associazione "Carrozzine Determinate" guidata da Claudio Ferrante e dall'Asd Majella sporting team di Lama dei Peligni con il presidente Marco Borrelli.

"Rendere possibile la fruizione non solo del mare, ma anche della montagna, con i suoi tanti benefici, alle persone con disabilità è davvero qualcosa di bello e importante. Ed è proprio questa possibilità che si è dimostrata concretamente ai tanti presenti, trasportando alcuni fruitori della nostra spiaggia accessibile fino alla foce del Saline, a bordo di “Joëlette”, speciali carrozzelle da fuori-strada a ruota unica con le quali, i fantastici volontari dell'Asd Majella Sporting Team, da anni consentono alle persone disabili, adulti o bambini, di praticare escursioni in montagna." Presente anche il consigliere delegato alla disabilità Giuseppe Manganiello. De Martinis ha concluso:

"Il nostro "Mare senza barriere" così come "Montagna senza barriere” sono meravigliose iniziative e bellissime esperienze che, come ricordato da Claudio Ferrante, mettono in evidenza che quando c’è una volontà e un percorso culturale alle spalle si può superare qualsiasi barriera architettonica. Ed è con questa ferma volontà, ispirati dalle bellissime azioni e dalle importanti battaglie in tema di disabilità portate avanti dalle associazioni del territorio, che proseguiremo il percorso intrapreso in questi anni con l'obiettivo di rendere la nostra Montesilvano sempre più accessibile."