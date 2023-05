Il sindaco De Martinis incontra il direttore provinciale dell'Inps Roca: "Presto a Montesilvano due nuovi funzionari nella sede distaccata"

Il sindaco di Montesilvano e presidente della Provincia di Pescara Ottavio De Martinis, ha incontrato martedì 23 maggio il direttore provinciale dell'Inps Maurizio Roca per discutere l'avvio di un percorso di collaborazione:

La proficua interlocuzione ha riguardato non solo la Provincia di Pescara, ma anche il Comune di Montesilvano dove è previsto l’arrivo di due nuovi giovani funzionari che prenderanno servizio nella sede staccata della nostra città in via Giolitti, garantendo ai cittadini e alle imprese risposte concrete nel rispetto delle regole. Abbiamo disquisito anche dell’importanza della condivisione tra enti e l’incontro è stato molto importante anche per le azioni da intraprendere nell’avvenire."

All'incontro hanno partecipato anche il segretario generale Francesca Diodati, la presidente della commissione pari opportunità del Comune di MontesilvanoPaola Sardella e altri funzionari di Inps e Provincia ai quali ha espresso gli auguri di buon lavoro e la piena disponibilità a collaborare a nuovi servizi a vantaggio della collettività.