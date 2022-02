Il sindaco e presidente De Martinis in visita all'Istituto tecnico Alessandrini di Montesilvano: "Massimo impegno per i nuovi laboratori"

Il sindaco di Montesilvano e presidente della provincia di Pescara Ottavio De Martinis ha effettuato ieri 16 febbraio un sopralluogo nell'istituto tecnico superiore "Emilio Alessandrini" dove è stato accolto dalla dirigente scolastica Maria Teresa di Donato. Al centro della visita, la questione dei nuovi laboratori da realizzare all'interno della struttura, necessari per le attività didattiche e l'offerta formativa dell'istituto. Il primo cittadino e presidente ha spiegato di aver visitato approfonditamente la scuola ragionando anche per le prospettive future come ha spiegato lo stesso De Martinis con un post sulla sua pagina Facebook:

"In particolare la realizzazione di un laboratorio, più importante di quello che attualmente è in uso, da costruire nell'area retrostante l'istituto. Tutto ciò garantirebbe una maggiore funzionalità e una maggiore offerta per i ragazzi. Il mio impegno è anche rivolto al miglioramento di alcuni aspetti estetici, come la facciata dell'edificio che necessita di una riqualificazione. Nei prossimi bandi presenteremo un progetto adeguato”. Soddisfatta la dirigente scolastica che ha parlato di un percorso nuovo intrapreso dall'istituto, ed ha accolto molto positivamente le parole e l'impegno promesso da De Martinis:

Nel ringraziarlo sinceramente, di cuore mi corre l’obbligo esprimere un pensiero di gratitudine anche alla comunità educante che ho l’onore di dirigere, sempre pronta a lavorare e mettersi in discussione per il bene e la crescita dell’istituto. In questi anni abbiamo fatto passi importanti nella direzione del rinnovamento. Ne cito solo qualcuno, come quello dell’arricchimento dei diversi indirizzi con l’introduzione dello studio analitico del web e dei social in tutti i corsi. L’Istituto, infatti, ha attivato le seguenti quote di autonomia 1) web marketing per amministrazione finanza e marketing; 2) tourism social media manager per turismo; 3) digital maker per informatica e telecomunicazioni; 4) robotica industriale per elettronica ed elettrotecnica; 5) social media designer & manager per grafica e comunicazione.

L'istituto Alessandrini, ricorda la Di Donato, è una scuola internazionale con l'assessment del Cambridige International School, con corsi in inglese. Si sta anche valutando la settimana corta, con pieno gradimento degli amministratori locali:

"La storia della didattica dell’Iis Alessandrini di Montesilvano è stata sempre improntata all’innovazione e alle sperimentazioni, sia metodologiche sia strutturali, accompagnate da parallele e coerenti attività di formazione e di aggiornamento del personale docente”.