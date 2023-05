Duro attacco del sindaco De Martinis dopo le polemiche sui lavori per il Giro: "Nonostante i detrattori a Montesilvano la percentuale di imbecilli è molto bassa"

Duro attacco del primo cittadino di Montesilvano Ottavio De Martinis dopo le polemiche scatenate sul web in merito ai lavori stradali per il Giro d'Italia e alla questione degrado e abbandono del resto della città. Il sindaco, con un post su Facebook, ha replicato alle polemiche citando Umberto Eco e "La sagra dell'imbecille":

"Ormai da anni il passaggio del Giro d'Italia è accompagnato a livello nazionale dalla "Sagra dell'imbecille" (citazione Umberto Eco) momento in cui gli idioti del web scatenano i loro commenti relativamente a lavori fatti e/o lavori mancati, buche che grazie ai loro scalpitanti cellulari diventano promozionali crateri virali, ma anche frasi fatte e spesso offensive nei confronti di tutte le amministrazioni italiani. Ovviamente tutto questo non poteva risparmiare la nostra bellissima città. Ciò nonostante oggi sono felice di esprimere un pensiero, accompagnato da dati davvero confortanti. A Montesilvano la percentuale di imbecilli è davvero molto bassa. Considerando una popolazione di 54000 abitanti e rilevato scientificamente che sono al massimo un centinaio quelli che rilasciano costantemente su Facebook post e commenti sterili e stupidamente ironici, molto spesso strumentali e privi di veridicità ma soprattutto assai preziosi nel danneggiare la nostra immagine, a Montesilvano abbiamo un "imbecille" ogni 540 cittadini con ampia capacità di discernimento e buon senso. "

De Martinis poi prosegue:

"Questa diventa poi ancor più irrisoria se si conta che ogni anno sono tantissimi quelli che scelgono Montesilvano quale meta delle proprie vacanze e che la apprezzano talmente tanto da tornarci ripetutamente. In questo caso considerando le 550.000 presenze del 2022, la percentuale è di un imbecille montesilvanese ogni 5500 turisti. Dati davvero confortanti il cui solo cruccio deriva dal fatto che la percentuale non potrà mai scendere piuttosto tendere all'aumento in considerazione che chi imbecille non può ravvedersi e che, come dice un detto "la mamma degli stolti è sempre incinta".

Il sindaco conclude auspicando che tutti i cittadini facciano sentire il loro calore per l'arrivo della carovana rosa che quest'anno ha promosso e valorizzato tutto il territorio abruzzese:

"Colgo l'occasione al riguardo per fare i miei più sentiti ringraziamenti e complimenti alle amministrazioni comunali della Costa dei Trabocchi, primo tra tutti quella di Fossacesia retta dall'amico Enrico Di Giuseppantonio, e alla Regione Abruzzo per l'importante lavoro svolto e per il prezioso investimento promozionale. E adesso tutti in strada per godere di questo bel momento di festa."