De Martinis incontra la consulta provinciale degli studenti nel liceo D'Ascanio: aperto anche il dibattito per la biblioteca comunale

Incontro questa mattina 16 gennaio fra la consulta giovanile provinciale e il presidente della Provincia e sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis. L'incontro è avvenuto nel liceo D'Ascanio di Montesilvano ed ha visto De Martinis dialogare con i rappresentanti delle scuole superiori del Pescarese, per garantire un confronto diretto e profucuo. Gli incontri della consulta avvengono con cadenza mensile nei vari istituti superiori, ed il presidente De Martinis ha avviato anche un dialogo sui vari punti in scaletta, annunciando di voler pianificare un "tavolo periodico" al quale partecipare di persona per avere un dialogo costante e diretto per affrontare problematiche e questioni scolastiche. De Martinis ha poi presentato i vari progetti in cantiere da parte della Provincia.

L'occasione è stata utile anche per un incontro con la dirigente dell'istituto Filomena Mammarella in merito ad alcune iniziative ed in particolare la realizzazione della nuova biblioteca provinciale che sarà ospitata proprio all'interno del liceo D'Ascanio, e per questo si è discusso dei locali che saranno destinati a questo uso. Ricordiamo che nei giorni scorsi, proprio De Martinis aveva annunciato lo stanziamento da parte della Regione di 150 mila euro che andranno ad unirsi ai fondi comunali per realizzare proprio la nuova biblioteca, considernando che gli attuali spazi ricavati in palazzo Baldoni non sono più in grado di offrire un servizio all'altezza agli studenti e fruitori dei volumi presenti nella biblioteca.