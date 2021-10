La neo presidente di Confesercenti Pescara incontra il sindaco De Martinis: "Lavorare insieme con più coraggio"

Marina Dolci, da poche settimane presidente di Confesercenti, ha incontrato il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis per pianificare interventi comuni necessari al rilancio del commercio cittadino. La Dolci ha ricordato che l'associazione di categoria è particolarmente radicata e presente nel territorio comunale, ed è pronta a collaborare con più energia al rilancio economico di Montesilvano assieme al sindaco ed agli assessori, chiedendo però maggiore coraggio all'amministrazione comunale per le iniziative da mettere in campo a sostegno del commercio urbano:

"Questo è un territorio dove il commercio di prossimità è particolarmente vivace e giovane e se il Comune investe nel decoro, nella pulizia, nell’arredo urbano, dando così più sostegno alla qualità della vita delle famiglie e delle imprese, Montesilvano può diventare un fiore all’occhiello nel contesto abruzzese e non solo. È necessario dunque un programma annuale che siamo pronti a proporre, da integrare nelle iniziative turistiche estive. Siamo pronti a fare la nostra parte per una crescita dell’offerta commerciale di questa città"