De Martinis sul cimitero di Montesilvano: "Al primo posto in provincia di Pescara nella classifica per accessibilità, servizi e pulizia"

Il cimitero di Montesilvano è risultato al primo posto in provincia di Pescara per l'indagine dell'osservatorio Arco, Associazione dei consumatori per accessibilità esterna, dell’accoglienza, dell’accesso alle tombe, della pulizia e degli arredi, dei servizi igienici e della camera mortuaria. Lo ha fatto sapere il sindaco Ottavio De Martinis specificando che sono stati analizzati 37 parametri.

"Sempre nell’indagine di Arco, grazie anche all’abbattimento delle barriere architettoniche attuato dagli uffici tecnici, il nostro cimitero è un luogo di facile accesso per disabili e anziani, dotato di personale gentile, qualificato e disponibile presente sia negli uffici comunali sia per l’orientamento dei loculi, di parcheggi adeguati agli standard previsti e di un servizio informatizzato chiaro e trasparente. Stiamo ultimando la carta dei servizi che sarà pronta a breve per dare un’attenta descrizione dell’offerta cimiteriale e degli obiettivi da raggiungere. Insomma, il nostro è un luogo della memoria dei nostri cari curato in ogni angolo grazie a una meticolosa programmazione che inizia dai tavoli comunali.

Ci disponiamo a diventare un modello di riferimento per tutto il territorio con un ampio consenso da parte dei cittadini e delle imprese funebri. Nel nostro cimitero non ci sono lunghe attese e la tumulazione dei defunti avviene subito, a differenza di altri comuni oggetto di indagine. Nei prossimi mesi inizierà la realizzazione dell’ampliamento dell’area per consentire alla cittadinanza un’offerta sempre più puntuale. Un ringraziamento per i risultati raggiunti al servizio cimiteriale della nostra amministrazione comunale dal dirigente Fabio Ciarallo al tecnico Pino Reale fino all’Azienda speciale, ente strumentale a cui è affidata la gestione, con il suo direttore Eros Donatelli."