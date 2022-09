A Montesilvano presto sorgerà un nuovo centro polifunzionale sportivo e di aggregazione giovanile

Importante annuncio da parte del sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis, riguardante una nuova struttura che sorgerà in città. Si tratta di un centro polifunzionale sportivo e dell'aggregazione giovanile che verrà realizzato all'angolo fra via Alfieri e via Finlandia. L'opera è finanziata grazie a fondi Pnrr pari a 2,5 milioni di euro ed ha come finalità l'attuazione di interventi tesi a favorire il recupero di un’area urbana di pregio e in una posizione strategica, dove svolgere diverse discipline all'aperto come pattinaggio artistico, il pattinaggio corsa, il pattinaggio free-style, la ginnastica artistica, la ginnastica ritmica, la danza sportiva, il pugilato, la scherma, le arti marziali.

Il sindaco ha commentato:

“Siamo molto soddisfatti dell'ennesimo finanziamento, questa volta di due milioni e mezzo di euro, fondi del Pnrr, nella nostra città per la realizzazione di un centro polifunzionale dello sport e dell’aggregazione giovanile, in un’area già sgombra e non edificata posta nelle immediate vicinanze del lungomare, in una zona fortemente rinnovata nell’ultimo decennio, ma da riqualificare e valorizzare, a pochi passi dalla stazione, dai grandi alberghi e dal Pala Dean Martin. All’interno della struttura è prevista anche la realizzazione di una pista di pattinaggio con anello perimetrale parabolico e barriera protettiva, la realizzazione di uno spazio interno alla pista attrezzato e idoneo per la pratica degli altri sport, la realizzazione di spalti laterali per il pubblico e di locali spogliatoi e di servizio sottostanti agli spalti. Negli spazi adiacenti verrà realizzato anche un piazzale con parcheggi ed accessi pedonali."

De Martinis ha evidenziato come il gioco di squadra fra giunta e dirigenti abbia dato ottimi frutti, ringraziando il vice sindaco Paolo Cilli, l’assessore allo sport Alessandro Pompei, l’assessore al Pnrr Deborah Comardi e in particolare la consigliera delegata all’impiantistica sportiva Alice Amicone e i dirigenti comunali:

"Un altro risultato importante è stato raggiunto per far crescere la nostra Montesilvano”.