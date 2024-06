De Martinis fa il punto sui cantieri stradali a Montesilvano: "Disagi inevitabili per avere strade sicure e riqualificate"

Il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis, appena rieletto alle ultime elezioni comunali, fa il punto della situazione sul fronte dei cantieri stradali in città. La questione dei lavori e dei disagi alla viabilità negli ultimi mesi è stata spesso al centro del dibattito cittadino, a causa dei vari interventi in contemporanea su più fronti e su arterie stradali particolarmente importanti e trafficate:

"Come ribadito più volte in questi mesi, i prossimi anni saranno davvero prolifici per ciò che concerne la riqualificazione e la sicurezza delle strade della nostra città. In questo contesto, proseguono senza sosta i lavori di asfaltatura che, dopo la realizzazione di un elettrodotto da parte di Terna, si stanno portando avanti sulle arterie oggetto dell'intervento. E nella giornata odierna, la ditta incaricata, porterà a termine i lavori di ripristino del manto stradale e procederà con la realizzazione della segnaletica su via Verrotti. Si proseguirà quindi, a partire dalla prossima settimana, con gli interventi volti al rifacimento della pavimentazione stradale di via Giuseppe Di Vittorio, via Sospiri, via Ruffilli e di via Piceni, fino alla rotatoria del lungofiume Saline, per concludere con via Chiarini e con la stessa strada lungofiume."

De Martinis prosegue:

"In fase di ultimazione, poi, i lavori sul primo tratto riqualificato di Corso Umberto dove non si è intervenuti solo sul manto stradale e sui marciapiedi ma dove, in corso d'opera, si è reso necessario il rifacimento dell'intera rete fognaria. Terminato questo lotto di lavori, dalla prossima settimana si proseguirà in direzione sud, intervenendo nel tratto fronte stazione ferroviaria, ma circoscrivendo le sole rotatorie e non inficiando dunque sulla normale viabilità.

Come rimarcato più volte, tutti i lavori effettuati in questi anni e quelli che continueremo a portare avanti, comporteranno sicuramente qualche disagio ma regaleranno alla nostra Montesilvano strade riqualificate e più sicure, nuovi marciapiedi e nuove piste ciclabili e in alcuni casi, anche nuove reti fognarie. Con l'obiettivo di rendere la nostra città sempre più bella, attrattiva e inclusiva, sarà mia premura tenervi informati su tutti gli interventi già programmati e finanziati che apporteremo man mano sull'intero territorio. "