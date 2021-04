L'annuncio del sindaco De Martinis: "A fine giugno pronti i campi del centro sportivo Trisi"

Per fine giugno saranno pronti i campi del centro sportivo Trisi. Lo ha fatto sapere il sindaco De Martinis assieme al dirigente comunale Scorrano, a seguito del sopralluogo effettuato oggi 29 aprile per seguire i lavori di adeguamento e miglioramento in corso che prevedono la ricostruzione degli spogliatoi e campi da gioco, dell'edificio da 1000 metri quadrati con dieci spogliatoi, i servizi igienici e altre stanze presenti al piano terra e al primo piano.

Adeguato anche l'impianto termico e quello elettrico e realizzati i servizi per atleti diversamente abili. Ci saranno 6 nuovi campi coperti (3 in erba sintetica per il calcio a 5, di cui 2 polivalenti utilizzabili sia per il calcio a 5 sia per il tennis, 1 in terra rossa battuta e gli altri 2 in resina) esternamente sono stati realizzati 2 campi in terra rossa e 2 campi da paddle regolamentari, con l’area perimetrale per il recupero delle palline. Saranno riqualificate anche le strade interne al centro e migliorata la visibilità esterna, eliminando le barriere architettoniche.

Il sindaco ha aggiunto:

La riqualificazione del centro sportivo Trisi è ormai in dirittura d’arrivo, a fine giugno saranno pronti tutti i campi da gioco. Gli interventi più importanti riguardano la riqualificazione e la realizzazione di nuovi impianti sportivi per diverse discipline come tennis, basket, volley e calcio a 5. Il centro Trisi di via San Gottardo ha l’ambizione di diventare una cittadella dello sport, un punto di riferimento della regione, proprio come avrebbe voluto lo stesso Trisi, questa riqualificazione è un modo per onorare anche la sua memoria e per continuare a ringraziarlo. Nel centro verrà praticato oltre al paddle anche il pickleball, considerata la presenza sul territorio di una campionessa di fama internazionale, come la montesilvanese Bruna D’Albenzio e di un campione di tennis paralimpico come Andrea Silvestrone

Soddisfatto anche l'assessore Pompei che parla di lavori che procedono speditamente dopo lo stop dovuto al Covid.