De Martinis sull'approvazione del bilancio di previsione: "Montesilvano sarà più bella e attrattiva"

Approvato con 16 voti a favore e 4 contrari il bilancio di previsione del Comune di Montesilvano, con un pareggio di 109.979.094,99 euro (di cui 51,5 milioni circa di spese correnti e circa 45,5 milioni spese in conto capitale). Il primo cittadino Ottavio De Martinis ha parlato di un documento fondamentale per l'amministrazione comunale con il programma di investimenti sul territorio, che renderà la città più bella e attrattiva grazie a fondi regionale e del Pnrr, , con la riqualificazione di strade, la costruzione di nuove scuole e il restauro di strutture che incrementeranno il turismo.

"Abbiamo previsto delle cifre importanti da destinare al sociale, attraverso l’azienda speciale. Non lasceremo indietro nessuno e incrementeremo anche delle attività per i giovani attraverso somme destinate agli impianti sportivi e a luoghi per la cultura come le biblioteche”. L'assessore Valentina Di Felice ha aggiunto:

“L’amministrazione comunale ha previsto investimenti corposi da realizzare con fondi regionali e altri provenienti dal Pnrr. Nei prossimi mesi la città sarà investita da molti cantieri per la realizzazione di numerose opere pubbliche e la riqualificazione di edifici esistenti. Sono stati previsti fondi per la manutenzione straordinaria con 200mila euro per gli asfalti; fondi per le scogliere per la realizzazione di mense scolastiche di via Almirante e via San Gottardo, per la messa in sicurezza di tutti i plessi scolastici di competenza comunale, per gli asili nidi del valore di circa 10 milioni di euro.

Sono previsti 1 milione 488 mila euro per la ristrutturazione dell’edificio comunale, 750mila euro per il centro sportivo Trisi, considerato fiore all’occhiello della città, 1 milione 5mila euro per la riqualificazione di corso Umberto, 1 milione per viale Europa, 400mila euro per l’auditorium di Montesilvano Colle, 750mila euro per piazza Montanelli, 3 milioni per via Vestina, 2 milioni 4mila milioni per il lungomare. Inoltre, un milione di euro il restyling del Pala Dean Martin e per Villa Delfico 2 milioni 860 mila euro. Stanziati fondi pari a 200mila euro per l’illuminazione; 214 mila euro sono destinati alla manutenzione del verde e 23mila a quella dei parchi pubblici. Stanziate somme anche per ultimare il bocciodromo e per la ristrutturazione dell’ex Fea entrambi (400mila euro a testa). Per il sociale sono previsti interventi a minori, servizi per l’infanzia, al Pis, al sostegno disabili all’assistenza dei caregiver, al piano di zona, al progetto vita indipendente, al centro antiviolenza, per un totale di 9 milioni 200mila euro da trasferire all’Azienda Speciale. Per Mare senza barriere 12.500 euro, mentre per il Peba 44.500 euro. Sono stati stanziati fondi per incrementare il numero dei dipendenti comunali e degli agenti della polizia locale attraverso dei concorsi. Le entrate ammontano a circa 10 milioni derivanti dalla Tari e circa 12 relativi all’Imu”.

Il consiglio aveva approvato anche l'importante delibera per concedere alla Asl la superficie in via Inghilterra dove saranno realizzati un ospedale di comunità e di una casa di comunità mediante fondi PNrr. Il consiglio, dopo la sospensione è ripreso nel primo pomeriggio con la discussione di alcune mozioni presentate dall’opposizione e l’approvazione del Dup 2023-25 e del documento finanziario dell’ente.