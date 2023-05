De Martinis sulla mancata Bandiera blu per Montesilvano: "Pesa la bassa percentuale della raccolta differenziata, il 2024 sarà l'anno giusto"

Il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, ha voluto commentare la mancata conquista della Bandiera blu della Fee da parte della città, dopo la candidatura inoltrata diversi mesi fa. L'opposizione, con il Pd e il M5s, si era detta amareggiata ma non sorpresa dell'esito della candidatura, ricordando che da tempo aveva chiesto di potenziare la raccolta differenziata e di attivare misure per migliorare la qualità ambientale a Montesilvano:

"Nei giorni scorsi la Fee ha assegnato a 458 spiagge italiane il prestigioso vessillo della Bandiera blu. Per la prima volta, quest'anno, dopo intensi mesi di lavoro che hanno coinvolto tutta la comunità, la nostra città aveva inviato la propria candidatura. Purtroppo , nonostante le nostre acque siano ancora una volta risultate eccellenti e, nonostante l'ottimo lavoro svolto, per il quale ringrazio di vero cuore l'assessore Deborah Comardi il consigliere Adriano Tocco, la struttura comunale, le associazioni Ambiente e/è Vita, Amare Montesilvano e Nuovo Saline e tutti i dirigenti scolastici e i docenti coinvolti, l'obiettivo non è stato centrato."

De Martinis, poi, ha confermato proprio che a pesare sulla mancata assegnazione è stata la bassa percentuale di raccolta differenziata al momento della presentazione della domanda: