Il sindaco De Martinis sugli atti vandalici nel circo degli animali: "Un gesto inaccettabile, le opinioni si esprimono in modo civile"

Il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis interviene in merito all'atto vandalico compiuto la notte del 30 agosto ai danni del circo degli animali che si trova nel parcheggio del Porto Allegro. Ignoti, infatti, hanno riempito le facciate esterne dei camion con delle scritte ingiuriose, legate alle polemiche scoppiate nei giorni scorsi per la presenza degli animali nel piazzale con temperature elevate e sull'asfalto, che aveva scatenato le critiche dell'opposizione e di molte associazioni animaliste.

De Martinis, da noi contattato ha dichiarato: "Gli atti vandalici sono sempre da condannare: per esprimere le proprie opinioni, legittimamente, ci sono modi e tempi come prevede il normale dibattito cittadino. Al di là dunque, delle opinioni sui circhi, è un gesto assolutamente da non giustificare. Senza considerare che si tratta di lavoratori e di un'impresa che fa di tutto per arrivare a fine mese e che, nel rispetto delle norme e delle leggi, ha pieno diritto ad operare con la propria attività".